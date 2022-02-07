ضبط المتهم بجمع التبرعات من المواطنين عبر فيسبوك

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط القائم على إدارة صفحة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وجمع تبرعات منهم وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بتدشين صفحة على "فيسبوك" واستخدامها فى جمع تبرعات من المواطنين بزعم مساعدة المصريين المحتجزين على ذمة قضايا خارج البلاد.

وبالفحص وتكثيف التحريات أمكن تحديد القائم على الصفحة المشار إليها (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية – مقيم بالشرقية)، وأن المذكور يمارس نشاطا إجراميا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشائه الصفحة المشار إليها.

وتمكن من خلال ذلك الأسلوب الاحتيالي من الاستيلاء على مبالغ مالية تم إرسالها من المواطنين عبر محافظ إلكترونية لخطوط هواتف ببيانات وهمية تبين بالفحص الفنى أنها خاصة بالمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (2 هاتف محمول – جهاز كمبيوتر "بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بعدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بالنشاط الإجرامى المشار إليه – عدد آخر من الصفحات خاصة بأسلوب احتيالى آخر يقوم بممارسته وهو أسلوب النصب والاحتيال بادعاء العلم بالسحر والشعوذة - العديد من المحادثات والمراسلات بينه وبين ضحاياه تؤكد نشاطه الإجرامى").

بمواجهة المتهم، أقر بممارسته نشاطا إجراميا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.