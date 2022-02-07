الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر ملكي يكشف رد فعل ويليام وهاري على قرار منح كاميلا لقب ملكة

هاري وميجان
هاري وميجان

كشف مصدر ملكي مطلع، أن أمير ويلز اتصل شخصياً بنجله الأصغر الأمير هاري ليخبره أن كاميلا ستصبح ملكة". 
وأكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أنه يُنظر إلى المحادثة النادرة على أنها تساعد في رأب الفجوة العاطفية المزعومة بين الامير تشارلز ونجله الأصغر.
وأضافت أن المحادثة تأتي بين أمير ويلز والأمير هاري بعد مخاوف من حدوث خلاف في الأسرة بعد رحيل دوق ساسكس عن العائلة المالكة مع زوجته ميجان ماركل.
وتابعت أنه بالكاد تحدث الأمير هاري مع والده طوال عام 2021.
وزُعم أن العلاقات بين الأب والابن قد تراجعت إلى "أدنى مستوياتها على الإطلاق".
وكانت مقابلة الأمير هاري المتفجرة مع أوبرا أحد العوامل المحفزة الرئيسية وراء القطيعة في الأسرة ، حيث ذكر أن والده قد قطع عنه الامداد المالي.
وبحسب ما ورد تحدث أمير ويلز أيضًا إلى الأمير ويليام قبل إعلان الملكة عن مستقبل النظام الملكي يوم السبت.
ثم ادعى مصدر في القصر أن "ويليام كان على ما يرام معها، ورحب بقرار جدته الملكة اليزابيث الثانية".
وأعلنت الملكة يوم السبت أنها "أمنيتها الصادقة" أن تُعرف كاميلا ، دوقة كورنوال ، باسم الملكة القرينة.
وفي بيان بمناسبة اليوبيل البلاتيني، قالت الملكة للأمة: "ما زلت ممتنة إلى الأبد ، ومتواضعة ، للولاء والمودة التي ما زلت تمنحني إياه.
وكانت هناك تخوفات لدى الامير تشارلز من رد فعل ابناءه على قرار الملكة، خصوصا وان هاري وويليام يعتقدان ان كاميلا زوجة ابيهم وراء فشل زواج الامير تشاراز ووالدتهم الراحلة الاميرة ديانا والتي لاقت حتفها في حادث مميت بعد انفصالها عن والدهم، الذي تزوج عام 2005 من معشوقته كاميلا باركر اي بعد 8 سنوات من رحيل ديانا و13 عاما من انفصال اشهر زوجين في العائلة المالكة البريطانية.

انفصال مخاوف نظام دوق الاميرة ديانا العائلة المالكة الأمير تشارلز ميجان ماركل الملكة إليزابيث الأمير هاري الملكة اليزابيث الثانية ويلز كورنوال اليوبيل البلاتيني هاري وويليام النظام الملكي دوقة كورنوال دوق ساسكس

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