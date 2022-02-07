الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد الأنشطة الترفيهية والرياضية

جانب من الانشطه
جانب من الانشطه

تفقد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب مساء اليوم الأثنين، الأنشطة الترفيهية والرياضية المقامة بجامعة المنصورة، على هامش "ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات" الذي تنظمه إدارة ونادي الوافدين بجامعة المنصورة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد الطلاب بالجامعة خلال الفترة 7-10  فبراير 2022، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وريادة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وإشراف كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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نائب رئيس جامعة المنصورة


رافقه كل من الدكتور أحمد أنور العدل المشرف على إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الدكتورة داليا رسلان مدير برنامج اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين بالجامعة، أحمد العشري مدير إدارة رعاية الطلاب بكلية الآداب، ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى.


يشارك فى هذه الأنشطة الطلاب المشاركون فى الملتقى ويمثلون 28 جامعة من 36 دولة.

وأعرب الدكتور أشرف عبد الباسط عن سعادته باستضافة جامعة المنصورة لهذا الملتقى، انطلاقا من عراقة مدينة المنصورة وإسهامها ممثلة فى جامعتها فى الارتقاء بمختلف جوانب الحياة.

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نائب رئيس جامعة المنصورة


ونوه بأن جامعة المنصورة حرصت فى إطار احتفالها باليوبيل الذهبي لها على إبراز دور الجامعة فى عدة محاور منها التعليم والطلاب، الدراسات العليا، التحول الرقمي، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ما يسهم فى إبراز دور الجامعة فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.


وأثنى على اختيار قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لعنوان هذا الملتقى الذى يشارك فيه 500 طالبا من 28 جامعة داخل مصر يمثلون 36 دولة بهدف تعزيز روح التضامن الإنساني، والدفاع عنها نظرا لدور الصداقة بين الشعوب فى تعزيز جهود السلام.

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نائب رئيس جامعة المنصورة


وأشاد بدور نادى وإدارة الوافدين بجامعة المنصورة واتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة فى تنظيم فعاليات هذا الملتقى التى تشمل أنشطة وفقرات رياضية وترفيهية متنوعة وندوات ثقافية وفقرات موسيقية وشعرية.


ورحب الدكتور محمد عطية البيومى بالحضور من كافة الجامعات والجنسيات وتمنى لهم إقامة سعيدة بجامعة المنصورة خلال الملتقى.

محمد عطيه رئيس جامعة المنصورة اليوم الأنشطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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