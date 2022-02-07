الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الإسكان» اليوم.. أول مارس موعدا لتسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث قام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان فوق المتوسط، بالتجمع الثالث، والتي تقع مباشرة على محور محمد نجيب، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بجودة الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بكل المدن الجديدة.
https://www.dostor.org/3707213

 

موعد تسليم وحدات «سكن مصر» بمدينة ناصر الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط "، سيبدأ يوم الثلاثاء 1/3/2022، وحتى يوم الخميس 10/3/2022، في تسليم وحدات مشروع سكن مصر بالمدينة، والمخصصة بالقرعة العلنية والحجز الإلكتروني " on line ".
https://www.dostor.org/3707198

 

مسئولو «الإسكان» يتابعون سير العمل بمشروعات مدينة حدائق العاصمة
 

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية والانتهاء من الأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.
https://www.dostor.org/3707348


مياه القليوبية: تصنيع أغطية البلاعات من الخرسانة المسلحة لمواجهة السرقات


تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ورشة تصنيع أغطية الصرف الصحي من الخرسانة المسلحة بمحطة رفع ميت حلفا الرئيسية بفرع غرب شبرا الخيمة، مؤكدا أن تصنيع اغطية غرف الصرف الصحي من الخرسانة يأتي لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية المطابق وما يتبعها من مخاطر على المواطنين والأطفال.
https://www.dostor.org/3707482

حصاد وزارة الإسكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة جولة تفقدية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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