حصاد «القوى العاملة».. إجراءات قانونية ضد المنشآت المخالفة و6894 فرصة عمل جديدة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الإثنين، عدد من الأحداث الهامة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر قررت تعيين 860 شابًا، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1118 شابا، فضلاً عن توفير 338 فرصة عمل.

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قواعد جديدة للمغادرين والقادمين للسعودية بخصوص لقاح كورونا

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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6894 فرصة عمل جديدة



تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 6703 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 87 شركة ومصنع قطاع خاص في 18 محافظة لشغلها خلال شهر فبراير الجاري.

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القوى العاملة: الحد الأدنى للأجور يحتسب وفقًا لما يتقاضاه العامل قبل الاستقطاعات

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا رسميًا بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنفيذ ما ورد بقرار وزيرة التخطيط رقم 57 لسنة 2021 بتقرير الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2400 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل.

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