محمد عساف يُرزق بمولود جديد ويسميه «ريان»

رزق المطرب الفلسطيني محمد عساف، بمولود جديد، معلنًا ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب عساف قائلا: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".

وأضاف المطرب محمد عساف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود سميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين".

وكان قد طرح محمد عساف، أحدث أغانيه بعنوان "أنا العاشق" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "أنا العاشق" من كلمات هالة علي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، وهندسة صوت ومكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج نيكولا طبال، وإنتاج بلاتينوم ريكورد.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

وأحيا المطرب الفلسطيني محمد عساف، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية برأس السنة، وشاركه في إحدى الحفلات المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.