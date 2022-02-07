الإثنين 07 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد عساف يُرزق بمولود جديد ويسميه «ريان»

عساف
عساف

رزق المطرب الفلسطيني محمد عساف، بمولود جديد، معلنًا ذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب عساف قائلا: "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا".

وأضاف المطرب محمد عساف: "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود سميته (ريان) أسال الله أن ينفعنا به ويجعله من البارين".

 

وكان قد طرح محمد عساف، أحدث أغانيه بعنوان "أنا العاشق" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "أنا العاشق" من كلمات هالة علي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، وهندسة صوت ومكس وماستر ياسر أنور، والفيديو كليب من إخراج نيكولا طبال، وإنتاج بلاتينوم ريكورد.

وطرح مؤخرًا الفنان محمد عساف كليب أغنيته "فلسطين أنتِ الروح" من كلمات سامى عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب فى لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدى، وهى ثمرة التعاون بين الفنان محمد عساف ووزارة الثقافة الفلسطينية.

وأحيا المطرب الفلسطيني محمد عساف، عدة حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية برأس السنة، وشاركه في إحدى الحفلات المطرب الأردنى عمر العبد اللات، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب.

محمد عساف التاريخية وزارة الثقافة كواليس تصوير فيديو كليب مولود جديد الأم المطرب المطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس البطولة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 برقم الجلوس فقط للفصل الدراسي الأول

وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2022 برقم الجلوس فقط

لاعبو الأهلى الدوليون يصلون إلى الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي فى نصف نهائي كأس العالم للأندية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

إذاعة القرآن الكريم و«التحول الاشتراكى»

أحمد سعد زايد

أسبقية العقل على النقل

منى رجب

المرأة العربية تشارك فى صناعة الأمل

ماجد حبته

قمة الملفات الإفريقية المزمنة

أسماء محفوظ

الحب غير المشروط

رشا عبدالمنعم

«المواجهة والتجوال».. المسرح فى خدمة التنمية

سلوى محمد علي

عايدة عبدالعزيز «وحش التمثيل» التى فقدناها

حسين دعسة

هل تعيد إيران خلط أوراق المنطقة.. بدعم أميركي!

صور

معرض الكتاب آخر يوم

مصر والسنغال: الفراعنة يبحثون عن النجمة الثامنة

الجماهير المصرية تؤازر المنتخب أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

يتجاهل التعليمات الأمنية: تفاصيل هروب وزير الخارجية الإسرائيلي "لابيد" من الحراس

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي

بعد تسببها في وفاة مُسن فلسطيني.. ما هي كتيبة "نتساح يهودا" الإسرائيلية؟