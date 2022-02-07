الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد رحيل إليزابيث.. كاميلا تحصل على تاج الملكة الأم يوم تنصيب تشارلز ملكًا

الامير تشارلز وكاميلا
الامير تشارلز وكاميلا

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كاميلا باركر زوجة الأمير تشارلز ستحصل علة تاج الملكة الأم الذي لا يقدر بثمن وحصلت عليه عام 1937 والذي يحتوي على ماسة كوهينور لارتدائه يوم تتويج زوجها تشارلز واعتلاءه العرش.
وأشارت إلى أن الملكة اليزابيث الثانية أعلنت في بيان صدر مساء يوم السبت الماضي أنها كانت هناك "رغبة صادقة" في أن تصبح كاميلا الملكة القرينة وليست الأميرة القرينة، لتغير كافة تعهدات الأمير تشارلز ومخططاته للتويج لتشمل "الملكة كاميلا" بمباركة الأم، وستضع تاج الملكة الأم البلاتيني والألماس على رأسها.
وقال تشارلز وكاميلا إنهما تأثرتا وتكريمهما بلفتة الملكة وهي تحتفل بحكمها الذي استمر 70 عامًا.
وقال مصدر كبير بالقصر إن إدراج لقب زوجته تم في إطار إعادة صياغة عامة لخطط حفل وستمنستر آبي قبل خمس سنوات.
وتابع أن كاميلا ستضع تاج الملكة الأم البلاتيني والماس الذي لا يقدر بثمن على رأسها عندما يصبح تشارلز ملكًا. والذي تم صنعه لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937.
وأوضح أمير ويلز أمس امتنانه للملكة على دعمها ، قائلاً إنه وكاميلا - التي وصفها بأنها "زوجته الحبيبة" - كانا "مدركين تمامًا للشرف الذي يمثله" رغبة والدته.

وأصدر قصر باكنجهام صورة جديدة للملكة البالغة من العمر 95 عامًا - جالسة على كرسي بذراعين في ساندرينجهام مع صندوق إرسال الأوراق الرسمية الأحمر الدائم - بمناسبة مرور 70 عامًا على العرش.
وأكدت الصحيفة أن والدها الملك جورج السادس توفى في منزل نورفولك في 6 فبراير 1952 ، عن عمر يناهز 56 عامًا ، تاركًا ابنته الكبرى ملكة عن عمر يناهز 25 عامًا.
وتابعت أنه في إعلان مهم للغاية في نهاية الأسبوع، استغلت صاحبة الملكة الذكرى السنوية غير المسبوقة لها للتعبير عن رغبتها في الاعتراف الكامل بزوجة ابنها ملكة عندما يخلفها تشارلز.
وكتبت: "عندما يصبح ابني تشارلز ملكًا في تمام الزمان، أعلم أنكوا ستمنحوه هو زوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمته لي ، وأتمنى الصادق أنه عندما يحين الوقت ، ستعرف كاميلا باسم الملكة القرينة لأنها تواصل خدمتها المخلصة".

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