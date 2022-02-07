إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعى

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الاثنين، بين سيارتين على طريق أسيوط القاهرة الزراعي بمركز القوصية، وتم تحويلهم إلى مستشفى القوصية المركزى وأسيوط الجامعي.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط القاهرة الزراعي، ووجود مصابين.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم ٢٦٧٥ ى ط ا مع سيارة ٢ كابينة رقم ٥٧٤٩ ى ص س.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "مصطفى. ا" 39 عاما وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة و"أحمد. ع" 30 عاما، و"سناء. ر" 16 عاما، و"ربيع. ح" 48 عاما، و"حسام. ع"28 عاما، و"ندى. س " 21 عاما، و"نعمة. خ" 29 عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى القوصية المركزى.

وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.