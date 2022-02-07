فخورون بكم.. اتحاد الكرة يجدد الثقة فى كيروش.. والبرتغالى يوجه رسالة للاعبى المنتخب (فيديو)

وجه البرتغالى كارلوش كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، عددًا من الرسائل للاعبى «الفراعنة»، بعد خسارة نهائى بطولة أمم إفريقيا ٢٠٢١ التى استضافتها الكاميرون، بضربات الجزاء الترجيحية، أمام المنتخب السنغالى، وذلك للم شملهم سريعًا، وتحفيزهم من أجل هدف أسمى هو التأهل لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وقال «كيروش» للاعبيه: «شباب، لدىّ كلمتان متواضعتان لكم أقولهما من كل قلبى. فخور بكم جميعًا، وشكرًا جزيلًا لكل شىء فعلتموه لمنتخب مصر. كتبتم معًا صفحة بطولية فى تاريخ كرة القدم المصرية.. إلى لقاء قريب».

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة تجاوز هذه الخسارة سريعًا، وبدء التجهيز بالشكل المناسب لمباراتى المرحلة الأخيرة «الفاصلة» فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، أمام نفس المنتخب السنغال.

وخسر «الفراعنة» لقب بطولة أمم إفريقيا، بعد تفوق السنغال بضربات الجزاء الترجيحية، وهى المرة الثانية التى يصل فيها المنتخب الوطنى لنهائى البطولة دون تتويج، بعدما خسر من قبل أمام منتخب الكاميرون بنتيجة ١-٢، فى نسخة ٢٠١٧ بالجابون.

ويلتقى منتخب مصر نظيره السنغالى، يومى ٢٤ و٢٩ مارس المقبل، فى مباراتى الذهاب والإياب، ضمن المرحلة الأخيرة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، ليجمع المنتخبين مناسبتان هما الأهم فى القارة، خلال فترة وجيزة لا تتعدى شهرين، الأولى حسمها «أسود التيرانجا» لصالحه وتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا، لأول مرة فى تاريخه، والثانية يتبقى عليها شهر ونصف الشهر فقط.

واتفق المدير الفنى للمنتخب مع معاونيه على بدء الاستعداد لمباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، من الآن، عبر متابعة جميع اللاعبين المصريين فى الدورى المحلى والدوريات الأوروبية، بهدف التعرف على عناصر جديدة، لسد بعض الثغرات فى بعض المراكز، خاصة فى قلب الدفاع ومركز الظهير الأيمن، بعد تعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتأكد غيابه لمدة طويلة بعد إجراء العملية الجراحية.

وربما يكون محمد هانى، الظهير الأيمن لفريق الأهلى، أو هشام صلاح، الظهير الأيمن لفريق الاتحاد السكندرى، هما الأقرب للتواجد مع «الفراعنة» فى مباراتى تصفيات المونديال، بجوار عمر كمال عبدالواحد، الذى ظهر بشكل مميز فى بطولة أمم إفريقيا، بعد تعرض «أكرم» للإصابة فى أولى مباريات «الفراعنة» بأمم إفريقيا أمام نيجيريا.

فى الوقت نفسه، أعلن مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عن دعمهم الكامل للبرتغالى كارلوس كيروش فى مهمته المقبلة، وتجديد الثقة فيه بنفس الجهاز المعاون له، ونفس العقد المبرم معه بكل تفاصيله، دون التدخل فى عمله أو فتح أى ملفات بعد خسارة «الفراعنة» أمام نيجيريا.

ومنح رجال «الجبلاية» مدرب الفراعنة صلاحية المطالبة بأى تعديل على جدول مسابقة الدورى، من أجل هدف واحد هو التأهل لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ التى ستقام فى قطر، على أن تُعقد جلسة بينه وعامر حسين، عضو اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات، خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على الفترة التى يحتاجها لإقامة معسكر مغلق للمنتخب قبل مباراتى المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.