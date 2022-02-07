هيثم الحاج على: معرض الكتاب نجح فى اختبارى الحضور والمبيعات (حوار)

«ثقافتك كتابك» مستمرة طوال العام بناء على تعليمات وزيرة الثقافة

إصدارات الدور الخاصة على المنصة الإلكترونية مطلع يوليو المقبل

انتهت فعاليات الدورة الـ٥٣ لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بنجاح كبير، على مستوى الحضور الجماهيرى أو المبيعات.. حقيقة أكدها الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، فى حواره مع «الدستور».

واعترف «الحاج على» فى الحوار، بوجود بعض السلبيات، على رأسها تقاطع موعد الدورة مع امتحانات منتصف العام الدراسى، ومباريات كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذى أثر بشكل طفيف على نسب الحضور فى بعض الأيام.

■ بداية.. ما تقييمك للدورة المنتهية؟

- حقق المعرض نجاحًا كبيرًا، لم يكن متوقعًا، من ناحية الإقبال الجماهيرى، فقد اقترب عدد الزوار من مليونى شخص.

كما حقق المعرض نجاحًا من ناحية المبيعات بالنسبة لدور النشر العامة والخاصة والقطاعات التابعة للوزارة، فهناك كتب نفدت طبعاتها وجرى إصدار طبعات جديدة منها خلال المعرض.

وأعتبر أن المعرض حقق نجاحًا ثالثًا من ناحية الفعاليات التى أقيمت خلاله، والتى حققت صدى كبيرًا، وهذا نجاح يُحسب للقائمين على النشاط الثقافى، وأرى أن البرنامج المهنى يُعد من أهم وأبرز الفعاليات التى أقيمت على هامش المعرض.

■ كم بلغ معدل المبيعات هذا العام؟

- أعتبر الهيئة العامة للكتاب هى المؤشر للمعرض، وقد حققت هذا العام ربحًا يزيد على دورة يونيو بمقدار ١٠٪.

■ ما السلبيات التى جرى رصدها خلال الدورة؟

- على رأسها تقاطع موعد الدورة مع التقلبات المناخية، وهذا كان واضحًا فى الأيام الأولى، فضلًا عن تقاطع الموعد مع الامتحانات وبطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو ما قلل نسب الحضور فى بعض الأيام بشكل طفيف، وسنراعى هذا الأمر خلال الدورات المقبلة.

والحمد لله، لم تؤثر التقلبات المناخية على الزوار، فقد فوجئنا بحضور جيد خلال أيام المطر.

■ وما الإيجابيات؟

- على رأسها التنظيم الجيد، ومشاركة أكثر من دار نشر فى جناح واحد، من خلال التوكيلات، وسنطور هذه الجزئية خلال الدورات المقبلة.

■ ما تقييمك لتأثير المنصة الإلكترونية للمعرض؟

- أرى أن المنصة قدمت دعمًا كبيرًا لهيئة الكتاب، عبر الترويج للكتب الورقية، وهذه خطوة ضمن خطوات عديدة للترويج للمؤسسات القومية وإصداراتها، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيجرى الترويج للكتب الصادرة عن وزارة الثقافة، عبر المنصة، وفى مطلع شهر يوليو سيجرى الترويج لدور النشر الخاصة، على أن يتم التعاون من هيئة البريد المصرى للتوصيل داخل وخارج مصر.

■ ما موقفك من الخصومات التى طالبت بها دور النشر على أسعار الإيجارات بسبب قلة المبيعات؟

- ما حدث هو أن الناشرين يحصلون على سعر المتر بتخفيض ٦٠٪ عن تكلفته، وفى العام الماضى كانت هناك مشكلات كثيرة فى سوق النشر، لذا عملت الدولة على تنشيطه.

أظن أن الناشر الذى لديه «إنتاج جيد» حقق مبيعات مُرضية خلال الدورة المنتهية،

ودعنا نؤكد على مصطلح «إنتاج جيد»، فهناك دور نشر حققت هامش ربح يغطى التكاليف وأكثر، وكلامى هذا يستند إلى استبيان رصدت نتائجه بنفسى خلال الأسبوع الأول من المعرض.. نحن ندعم دور النشر لتحقق مبيعات جيدة.

■ ما مستقبل مبادرة «ثقافتك كتابك».. بعد نجاحها؟

- بناء على تعليمات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ستطبق المبادرة طوال العام، دون الارتباط بالمعرض.

خلال شهر أكتوبر الماضى، كانت الهيئة العامة للكتاب تعرض ٦٠٪ من إصداراتها ضمن أعمال المبادرة، ونفدت كتبها من منافذ البيع.. وأرى أنه من المفترض أن يعمل باقى المؤسسات القومية تحت لواء المبادرة.

وندرس خلال الفترة المقبلة قبول انضمام بعض دور النشر للمبادرة، وأود أن أشير إلى أن الانضمام متاح لدور النشر الأجنبية.. وبعيدًا عن المبادرة، منافذ بيع الكتب التابعة للهيئة العامة للكتاب، على مستوى الجمهورية، مفتوحة لكل الناشرين.

■ ما سبب اعتذار بعض الضيوف عن عدم حضور الفعاليات؟

- بسبب جائحة كورونا، فهناك أشخاص كان وضعهم الصحى لا يسمح لهم بالحضور، بسبب كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة، وبالنسبة للضيوف الأجانب كانت الاعتذارات تدور فى ذات الأفق، لكن بشكل أوسع، وهو إغلاق خطوط الطيران، وكان ٩٠٪ من الأسباب بهذا الشكل، لكنها لم تؤثر على فعاليات المعرض.

■ ما الدولة التى ستكون ضيف شرف الدورة المقبلة؟

- ستكون دولة الأردن، تقديرًا للعلاقات الثقافية المصرية الأردنية.. والاختيار جاء من اللجنة العليا للمعرض، والتى تعمل على تأصيل التبادل الثقافى المتنوع.

■ ما رأيك فى البرنامج المهنى؟

- البرنامج المهنى لن يتوقف، ونعمل بشكل احترافى، والمشاركة متاحة للناشرين، الذين طالبوا بالمشاركة فى العام المقبل، وهذه خطوة عظيمة بمعرض الكتاب.

وتقدم بعض دور النشر الأجنبية للهيئة العامة للكتاب، وحصلت على عدد من الإصدارات لدراستها وترجمتها خلال الفترة المقبلة، وسيجرى تطوير البرنامج أكثر فأكثر للخروج بالكتاب المصرى إلى العالمية.

■ ما ردك على الانتقادات الموجهة للهيئة بسبب جوائز المعرض؟

- أؤكد أن الهيئة لم تتدخل بأى شكل فى ملف جوائز معرض القاهرة، وأن الاختيار يعود إلى اللجنة الفنية القائمة على كل جائزة.

■ هل ستزيد قيمة الجوائز مستقبلًا؟

- لا أعلم، زادت القيمة المالية للجوائز خلال العام الحالى؛ نظرًا لوجود راع للمعرض، وإذا لم نجد راعيًا فى الدورة المقبلة فسيجرى تخفيض قيمة الجوائز إلى قيمتها الأصلية وهى ١٠ آلاف جنيه.