الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة تستعد لتنظيم احتفالية فنية بمعبد أبوسمبل 22 فبراير الجاري

معبد ابو سمبل
معبد ابو سمبل

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى،أنها ستقوم بتنظيم فاعلية فنية وثقافية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وذلك يوم 22 فبراير 2022 بمعبد ابوسمبل على هامش احتفالية تعامد الشمس على معبد أبوسمبل. 

وأكدت الهيئة أن شركات السياحة لن تفرض رسومًا إضافية على الحجز المسبق لحضور حفلة الصوت والضوء، حيث من المقرر أنيسمح للحاجزين حضور الحفل الفنى الذى سيقام بالمعبد.

ويعتبر الأثريين  معبد أبو سمبل العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا السبعة للعالم القديم؛ حيث أن قصة اكتشافه والنقوش على جدرانه وألوانها في حد ذاتها عجيبة، وعليها سُجلت معركة قادش وأول معاهدة سلام في تاريخ البشرية،و عملية إنقاذ معبد أبو سمبل بدأت في ستينيات القرن الماضي من قبل فريق متعدد الجنسيات يضم علماء الآثار والمهندسين ومشغلي المعدات الثقيلة الماهرة.

وفى ذات السياق يشهد عام 2022 تنظيم العديد من الفعاليات حيث يتم تنظيم احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالاضافة الى مرور200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة (الهيروغلفية)،كما ستضيف  محافظة الأقصر عرض أزياء المصمم الإيطالي استيفانو ريتشي  خلال شهر  مارس المقبل. 

وتعمل وزارة السياحة والاثار  على تعزيز الاستفادة من هذه المقومات السياحية والأثرية من خلال خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر بدمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية، وربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق  خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل. 

الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي معبد أبوسمبل تعامد الشمس شركات السياحة ظاهرة فلكية 22 فبراير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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