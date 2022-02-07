الإثنين 07 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجلس الدولة يواصل استقبال طلبات التعيين من خريجى الجامعات غدًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يواصل مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، ، تلقي استمارات الالتحاق من طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة  من جامعات “بني سويف - المنيا- أسيوط - أسوان”، للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وحدد  المجلس مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها كالتالي :

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر- جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا- جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الإثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

ويبدأ مجلس الدولة تلقى الطلبات من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

مجلس الدولة طلبات كليات الحقوق جامعة بني سويف جامعة المنيا جامعة أسيوط مندوب مساعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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