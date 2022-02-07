مجلس الدولة يواصل استقبال طلبات التعيين من خريجى الجامعات غدًا

يواصل مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، ، تلقي استمارات الالتحاق من طلبة وطالبات كليات الحقوق والشريعة من جامعات “بني سويف - المنيا- أسيوط - أسوان”، للتعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وحدد المجلس مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها كالتالي :

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر- جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا- جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الإثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

ويبدأ مجلس الدولة تلقى الطلبات من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.