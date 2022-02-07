الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكرم معلمة الدقهلية المعتدى عليها: نصيحة لأولياء الأمور

وداد لحظة التكريم
وداد لحظة التكريم بالوزارة

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين بالدقهلية، والتي تعرضت للاعتداء من قبل أولياء أمور الطالبات لحرصها الدائم على منع ظاهرة الغش خلال العملية الامتحانية.

وأعربت وداد حمدي عن سعادتها لتكريمها من الدكتور طارق شوقي بمقر وزارة التعليم، مشيرة خلال اللقاء إلى أن ما قامت به واجب علي كل معلم، حيث إنها اعتادت اتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل كمدرسة.

وعن سؤال الوزير لها عن رأيها للقضاء علي حالات الغش، أجابت بأنه من الضروري اتباع إجراء بمنع تواجد أي ازدحام أمام المدارس، خاصة خلال فترة الامتحانات ما يؤثر سلبًا علي انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس.

واختتمت وداد برسالة لكل ولي أمر، قالت فيها: "ازرع جوه ابنك اجتهد وذاكر واعمل اللي عليك وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش".

وأهدى وزير التعليم شهادة تقدير لوداد حمدي تكريمًا لها على تفانيها في العمل، وذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم علي الاستمرار بكل إيجابية في عملهم، معربًا عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذي لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحي من أجلها.

بدأت الإجازة الفعلية لنصف العام الدراسي 2021-2022 لجميع المراحل الدراسية أمس وتستمر حتى الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجاري، فإن الفصل الدراسى الثانى يبدأ 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022م.

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