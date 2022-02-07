كريم محمود عبدالعزيز عن «الغزالة رايقة»: 120 مليون مشاهدة فى شهر شكرًا إنها عجبتكم

أعلن الفنان كريم محمود عبدالعزيز عن سعادته بوصول أغنية فيلمه الجديد "من أجل زيكو" والتي حملت عنوان "الغزالة رايقة"، إلى 120 مليون مشاهدة في غضون أسابيع قليلة من طرحها على موقع يوتيوب .

وكتب كريم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام للصور والفيديوهات قائلاً :" ١٢٠ مليون مشاهدة في شهر شكراً ليكم كلكم إنها عجبتكم" .

الأغنية قام بتقديمها الطفل محمد أسامة وهي من كلمات الشاعرة الغنائية منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى.

كما طرحت الجهة المنتجة لفيلم "من أجل زيكو" أغنية دعائية جديدة بمشاهد من داخل الفيلم، وقام بغنائها المطرب عبدالباسط حمودة، وذلك عبر الصفحة الرسمية للعمل على فيسبوك، وانهالت عليها التعليقات بين إشادات الجمهور والمشاهدين، وحصدت نسب مشاهدات كبيرة فور طرحها.

فيلم "من أجل زيكو" بطولة منة شلبى، كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، تأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول زيكو الطفل الوحيد لعائلة مجنونة ومضحكة، تتحول حياتهم رأسًا على عقب عندما يربح زيكو فرصة المشاركة في مسابقة أذكى طفل فى مصر، يدفعهم هذا الأمل إلى الانطلاق فى مشوار ملىء بالمغامرات الكوميدية والمفاجآت الخطيرة.

جدير بالذكر أنه اقتربت إيرادات فيلم "من أجل زيكو" من الوصول إلى 13 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم إجازة منتصف العام الدراسى بعد أسبوعي عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 12 مليوناً و600 ألف جنيه، ليواصل ملاحقته لفيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز المتصدر للإيرادات بتحقيقه 15 مليوناً و800 ألف جنيه.

"من أجل زيكو" يجمع كريم محمود عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الثانية بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك في بطولته إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبدالله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.