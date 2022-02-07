رئيس الوزراء يطمئن على توافر السلع الاستراتيجية استعدادًا لشهر رمضان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد أرصدة منها تكفي لفترات أطول، بما يلبى احتياجات المواطنين من تلك السلع.

وخلال اللقاء عرض الدكتور على المصيلحي جهود الوزارة المبذولة في إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين في هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، خاصة التي يحتاج إليها المواطنون في شهر رمضان المبارك.

من ناحية أخرى، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة فيما يتعلق بموسم توريد القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه من المستهدف أن نستقبل 4 ملايين طن قمح هذا العام ‏بمختلف الصوامع والشون المطورة والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، منوهاً إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لتسهيل عمليات التوريد ‏على المزارعين، منها زيادة نقاط استقبال الاقماح بالمحافظات والأماكن الأكثر زراعة له.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى آخر المستجدات الخاصة بتنقية كشوف المستفيدين من الدعم، سواء السلع التموينية، أو الخبز، مؤكداً سعى كافة أجهزة الدولة المعنية لوصول الدعم لمستحقيه.