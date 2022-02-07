الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل: لجنة فض المنازعات أنجزت 94.3% من النزاعات الاستثمارية

عمر مروان
عمر مروان

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل،اليوم الاثنين، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين منذ إطلاق الوزارة خطتها لتطوير المنظومة القضائية في مصر عام 2019 .

وكشف حصاد وزارة العدل بالنسبة للجنة فض منازعات الاستثمار، عن أنه تم عرض 784 نزاعا استثماريا، تم الفصل في عدد 740 نزاعا، بنسبة إنجاز 94.3% ومتبقى 44 نزاعا فقط.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، إن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

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