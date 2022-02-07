اللجنة الأولمبية تعتمد انتخابات مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي

اعتمدت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الإثنين، نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادىزفتي الرياضي، والتى أقيمت يوم الجمعة 14 من يناير المنقضي، وأسفرت عن تشكيل مجلس منتخب لإدارة شؤون النادي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأعلنت اللجنة الأولمبية المصرية في خطاب موجه إلي نادى زفتي اعتماد النتيجة، جاء فيه: نتشرف بأن نحيط سيادتكم علما بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي زفتي الرياضي- محافظة الغربية، انعقدت بتاريخ 14 يناير من العام الجاري تحـت إشراف قضائي، وحيث يكتمل النصاب القانون لصحة الاجتماع بحضور 2679 عضوًا من إجمالي مـن لهم حق حضور الجمعية العموميـة العادية البالغ عددهم 5692 عضوا، طبقًا لنص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي المطبقة على النادي.

وقامت اللجنة القضائية بإجراء الانتخابات علـي منصب «رئيس- نائب رئيس ـ أمين صندوق- 5 أعضاء مجلس فـوق السن ـ عضوين تحت السن»، وقد قامت اللجنة بعد، وفرز، وتجميع الأصوات، وترتيب الحالين علي أعلي الأصوات للمرشحين فـي كل منصب وتم إعلان فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات في كل منصب.

وانتهت اللجنة الأولمبية المصـريـة إلـى أنـه لا مـانع قانونًا مـن إعتماد النتيجـة النهائيـة العملية الانتخابية لنادي زفتي الرياضي- محافظة الغربيةـ للدورة2021-2025، بناء علـي قـرار الجمعيـة العموميـة بانتخاب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق و5 أعضاء فـوق السن و2 أعضاء تحت الـسن، واعتماد اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادى زفتي.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادى كلا من: مصطفي الشوربجي رئيس مجلس الإدارة، وحسن هلال ثابت نائب رئيس مجلس الإدارة، ووليد عاصم ، أمين الصندوق، وحسام فوزي جبر وأيمن العشري، وطارق الصيفي والسيد الجز ونجوي كشك، أعضاء مجلس إدارة، وأحمد البشلاوي وأحمد السباعي، أعضاء مجلس إدارة (تحت السن)، يقودون نادي زفتي الرياضي، أعرق أندية الدلتا، وعاشر نادي مصر في تاريخ الإنشاء والذي تم إنشاؤه عام 1925 لمدة أربع سنوات قادمة.

واختتمت اللجنة خطابها مؤكدة على الإحاطة والتنبيه نحو اتخاذ اللازم في ضوء اعتماد اللجنة الأولمبية المصريـة لتشكيل مجلس الإدارة المنتخب، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية المختصة وارسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك تكون اللجنة الأولمبية قد رفضت جميع الطعون المُقدمة من المرشحين الذي لم يحالفهم التوفيق في الإنتخابات وانتهت حالة الجدل السائدة في مديمة زفتي حول الانتخابات.

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