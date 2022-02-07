وزير العدل يعلن تعميم مشروع «تجديد الحبس عن بُعد» فى محاكم الجمهورية

أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن إنجازات وزارة العدل في جميع القطاعات على مدار عامين من إطلاق خطة تطوير المنظومة القضائية، مؤكدًا أن الوزارة تمكنت من تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد، في جميع محاكم مصر.

وقال: بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.استعرضت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم الإثنين، أهم ما تم تنفيذه من الخطة التي وضعتها الوزارة لتطوير العدالة وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتي ديسمبر 2021، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقاً مع رؤية هادفة إلي تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المتقدمة، وذلك بمناسبة مرور عامين علي بدء تنفيذ هذه الخطة.