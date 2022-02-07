المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى الهيروين وحيازة آداة حادة بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار وفيق مكاوي، وعضوية المستشارين محمد شعبان، ومنزر الهواري، وأمين سر حسام كمال بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100ألف جنيه لمتهم للإتجار في المخدرات، وحيازة آداة حادة بمنطقة منشأة ناصر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم "أ.ص" في القضية رقم 11359 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتضمنت الاتهامات حيازة المتهم أداة «كذلك» مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بدون مصنوع من الضرورة الشخصية أو الحرفية.