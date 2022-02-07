بالمواعيد والأسعار.. أحدث عروض البيت الفنى للمسرح فى إجازة نصف العام

يواصل البيت الفنى للمسرح تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة.

ويقدم البيت الفنى للمسرح خلال إجازة نصف العام مجموعة متنوعة من عروضه التى حققت نجاحا جماهيريا ونقديا، بالإضافة إلى عروض جديدة، بدأت من الخميس ٣ فبراير وتستمر طوال إجازة نصف العام، وترصد «الدستور» فى هذا التقرير أبرز العروض وأسعار حضورها.



المسرح القومي "العتبة"

في انتظار بابا

إعداد/ سمير العصفورى– أيمن إسماعيل وإخراج سمير العصفوري.

9 مساء

الأربعاء: إجازة المسرح

مدة العرض ساعتين ونص

أسعارالتذاكر: ٥٥ج ،٧٥ج، ١٠٥ج

مسرح الهناجر "ساحة الأوبرا"

مسرحية سالب واحد

تأليف محمد عادل، وإخراج عبدالله الصابر

من ٦ إلى ١٢ فبراير

7مساء

مدة العرض: 60 دقيقة

التذاكر: 35 ج

مسرح الطليعة- قاعة صلاح عبد الصبور

فريدة

عن أغنية البجعة لتشيخوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى

6:30 مساء

يوميا ما عدا الثلاثاء

مدة العرض: ٥٠ د

الأسعار: 25 ج

مسرح الطليعة- قاعة زكى طليمات

أحدب نوتردام

عن رواية ڤيكتور هوجو،

ترجمة وإعداد: أسامة نور الدين، إخراج ناصر عبد المنعم.

بداية من الخميس 10 فبراير

يوميا ما عدا يوم الثلاثاء إجازة المسرح

الساعة ٧:٣٠ م

مدة العرض ساعتان

أسعار التذاكر: 35 ج

مسرح القاهرة للعرائس "العتبة"

رحلة الزمن الجميل

إخراج محمد نور

أيام: خميس، جمعة، سبت

الساعة ٦:٣٠ م

الفئة العمرية: الأطفال من ٣ سنوات

مدة العرض ساعة

أسعار التذاكر: 25-35 ج

المسرح القومي للأطفال- مسرح متروبول

مسرحية الجميلة والوحش

إخراج محمود حسن

يوميا ٧ مساء

الأطفال من 4 سنوات

زمن العرض: ساعتين

أسعارالتذاكر: 25-35 ج

مسرح البالون "العجوزة"

سندباد

إعداد إسلام إمام، إخراج شادي الدالي.

7 مساء

يوميا ما عدا الثلاثاء

للأسرة والطفل

مدة العرض: ساعتان

أسعار التذاكر: 50- 75- 100- 150 ج

وصدر مؤخرا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة:

- المسرح و قرينه تأليف أنطوان أرتو وترجمة د. سامية أسعد

- الأعمال الكاملة للكاتب أرستوفانيس "٣ أجزاء" ترجمة أمين سلامة

- من الأدب التمثيلي اليوناني "مسرحيات سوفوكليس" ترجمة طه حسين.