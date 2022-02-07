الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مها بهنسى تستضيف الموسيقار خالد حماد الليله فى برنامج تريو على محطه راديو نغم FM

مها بهنسي
مها بهنسي

تستضيف الاعلاميه والمذيعه المتميزه مها بهنسى فى برنامج تريو على محطه راديو نغم إف أم الليله الساعه التاسعه مساءاً وحتى الساعة الحاديه عشر مساءا الموسيقار خالد حماد تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير جيد جداً عام 1995، بعدها ألتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، ليتخرج عام 2000 بتقدير عام جيد جداً أيضاً.


وشارك خلال دراسته بالكونسرفتوار بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية، بعدها قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993.كما شارك لأول مرة لوضع الموسيقى التصويرية لفيلم ضحك ولعب وجد وحب وشارك بعدها بوضع الموسيقى التصويرية لبعض الأفلام ومنها همام فى امستردام شورت وفانله وكاب عماره يعقوبيان  بليه ودماغه العاليه معالي الوزير أصحاب ولا بيزنس افريكانو 55 إسعاف صاحب صاحبه أمير الظلام فيلم ثقافى كما شارك بوضع الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات التليفزيونية منها أوان الورد العراف فالنتينو عوالم خفيه ملك روحى لقاء على الهواء.

 الجدير بالذكر أن آخر أعمال الموسيقار خالد حماد هو مسلسل الطاووس ومسلسل نجيب زاهى زركش خالد حماد هو عضو بنقابه المهن التمثيلية وعضو بنقابة الموسيقيين.

 برنامج تريو يذاع كل أيام الأحد والاثنين من كل أسبوع من الساعة التاسعة مساءاً وحتى الساعة الحادية عشر مساءا تقديم المذيعة والإعلامية المتميزة مها بهنسي.

يذكر أن وقع اختيار إدارة مهرجان الاسكندرية على الموسيقار خالد حماد لتكريمه نظراً لتاريخه الفنى الكبير، فهو ملحن ومؤلف موسيقى مصري، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية والعديد من التكريمات عن مشواره الفني الحافل حيث قام بإعداد الموسيقى التصويرية لأكثر من 60 عمل فني، ومن أشهر أعماله السينمائية أفلام "ضحك ولعب وجد وحب"، "فيلم ثقافي"، "بتوقيت القاهرة"، "سمير وشهير وبهير"، وقدم موسيقى لعدد من أشهر الأعمال الدرامية التلفزيونية، منها "أوان الورد"، "صاحب السعادة"، و"خاتم سليمان".

وخلال رحلة إبداعه الموسيقى استطاع خالد حماد بأسلوب بليغ أن يعبر عن الدراما الكامنة داخل العمل و يجعل الموسيقى جزءًا رئيسيًا من العمل ومعادلاً بصرياً لا غنى عنه، يعبر عن سياقه وشخصياته.

نسر الكون شريهان التصوير المعهد العالي الجدى ملحن نقابة المهن التمثيلية همام فى امستردام الجوائز مهرجان الإسكندرية النت

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