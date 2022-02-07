وزير الصحة الماليزى: الوضح الوبائى لا يؤثر على النظام الصحى

قال وزير الصحة الماليزي، خيري جمال الدين، إن الوضع الوبائي حاليًا لا يؤثر على النظام الصحي، على الرغم من أن البلاد تواجه تهديد متحور أوميكرون سريع الانتشار.



وأضاف أن تحقيق تغطية تلقيح كاملة لمعظم المواطنين ساعد في عدم التأثير على النظام الصحي.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن الوزير القول: "وزارة الصحة توصى من يحق لهم، خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة تلقي جرعة تنشيطية"، مضيفًا: "بالنسبة للذين لم يحصلوا على جرعات اللقاح كاملة، يمكنكم الذهاب لأقرب مركز تطعيم للحصول على جرعتكم الأولى".



وأوضح «خيري» أن الحكومة ترحب وتشجع استمرار العمل من المنزل أو تطبيق نظام التناوب للحضور في المكتب من أجل إيجاد بيئة آمنة في أماكن العمل.



وأضاف: "لقد تمكنا من العمل على استقرار الوضع الوبائي بعد موجة دلتا، ويمكننا أن نواجه متحور أوميكرون".



من ناحية أخرى، أشار «خيري» إلى أن زيادة حالات الاصابة بكورونا لم تكن غير متوقعة بسبب متحور أوميكرون، وقال: "نشهد ارتفاعًا لحالات الإصابة في دول أخرى".

وفي سياق متصل، وافقت وزارة الصحة الماليزية على تقليص مدة الحجر الصحي للوافدين الحاصلين على جرعة معززة من لقاح ضد فيروس "كورونا" إلى خمسة أيام بدلًا من سبعة.



وقال وزير الصحة خيري جمال الدين- نقلاً عن وكالة الأنباء الماليزية "برناما"- إنه وافق على تحديث سياسة الفحوصات والحجر الصحي والمتعلقة بتقليص مدة الحجر الصحي إلى خمسة أيام، حيث تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ يوم 24 يناير.



وأوضح الوزير أنه بناءً على ذلك، يتعين على الوافدين إجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR» قبل المغادرة بيومين وبنتيجة سلبية، مضيفًا أنه سيتم الإعفاء من الحجر الصحي سيكون في اليوم الخامس إذا تأكدت نتيجة الفحص سلبية في اليوم الرابع أو في اليوم الخامس نفسه، بحسب الوزير.



أما فيما يتعلق بغير الحاصلين على جرعة معززة ولكن استكملوا التطعيم، عليهم الالتزام بالحجر الصحي لمدة 7 أيام كاملة، والوافدين غير المطعمين بأسباب طبية فهم ملزمون بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.