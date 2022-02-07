افتتاح معرض «الجمال والدلال» للفنانة منى رجب بأتيليه العرب.. السبت

تقيم الفنانة التشكيلية الدكتورة منى رجب، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، معرضها الشخصي، السبت المقبل 12 فبراير، بأتيليه العرب للثقافة والفنون ضي بالمهندسين، تحت عنوان "الجمال والدلال"، ويفتتحه الناقد التشكيلي هشام قنديل.

وأقامت الفنانة منى رجب، معرضًا لأعمال الأطفال الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف محمود سعيد عام 2017، وشاركت في العديد من المعارض الجماعية الدولية منها مسابقة دبي الثقافية لعام 2013، ومعرض المؤتمر الدولي لرابطة الفسيفساء الثالث عشر "إيميك" بقبرص عام 2012 ، والمعرض الدولي للفنون باليابان عام 2017.

وأقامت العديد من المعارض الخاصة منها معرض بمتحف محمود سعيد معرض "أجيال" 2016، والمعرض الخاص الثالث بأتيليه القاهرة قاعة تحية حليم عام 2010.