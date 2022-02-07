الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق البرنامج التدريبي لنشر ثقافة الجودة والاعتماد التربوى ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد أحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، انطلاق البرنامج التدريبي لنشر ثقافة الجودة والاعتماد التربوي لمدارس المحافظة المقام بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للبنين.

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وقال وكيل المديرية، إن البرنامج يستهدف مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية بكل الإدارات التعليمية بهدف تهيئة وتجهيز عدد ١٠٠ مدرسة للحصول على الاعتماد التربوي هذا العام الدراسي.

وأوضح "والي" أنه يتم تدريب المستهدفين من خلال البرنامج على كيفية تحديد نقاط القوة والضعف داخل المدارس وكيفية وضع خطة لتحسين نقاط الضعف مع وجود آلية للمتابعة المستمرة.

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وأشار وكيل المديرية إلى أن التدريب جاء بناءًَ على خطة استراتيجية مدة تنفيذها ١٨ شهرًا للقضاء على نقاط الضعف داخل المدارس وبناء عليه من المتوقع أن تكون المدارس المرشحة للاعتماد التربوى ١٠٠ مدرسة للعام الدراسي الحالي و١٥٠ مدرسة للعام الدراسي المقبل.

ولفت "والى" إلى أن تعليم بورسعيد يستهدف بهذه الخطة الإستراتيجية نسبة اعتماد ٧٥% من مدارس المحافظة مع انتهاء العام الدراسى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ متمنيا التوفيق للجميع.

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وأشرف على البرنامج التدريبي، محمد بدوي، مدير إدارة قياس الجودة، ونفذه كل من؛ منال عثمان، آية صالح، وتامر الجيار، أعضاء إدارة قياس الجودة بالتعاون مع رؤساء أقسام قياس الجودة بالإدارات التعليمية.

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