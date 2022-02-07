الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الفاو»: دعمنا الزراعة في مصر بـ 20 % من الأراضي لزيادة الإنتاج

كورين فلايشر
كورين فلايشر

كشفت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي (الفاو) للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر، عن مساهمات المنظمة في العراق، فيما أشارت إلى العمل مع الحكومة للمساعدة في تخفيف مستويات الفقر.

وقالت فلايشر خلال كلمتها في المؤتمر الاقليمي للشرق الادنى , إن في مصر فقد دعمنا الزراعة بـ (20) % من الأراضي ما ساهم بزيادة الانتاج بنسبة 35 %".

وأضافت، أن المنظمة أنشأت 550 كم من قنوات الري في العراق وتم تنظيف مجرى الأنهر لمسافة 750 كم وأنشأنا كذلك ألف مخيم للتدفئة.بحسب ماذكرت الوكالة العراقية 

وأكدت أن برنامج الأغذية والزراعة يوفر أسباباً لزيادة انتاج المزارعين وتوفير الغذاء ونخطط للمستقبل وعلينا أن نرتقي بعملنا مع الحكومات ومن بينها العراقية للمساعدة على الخروج من الفقر".

وتابعت: "تجربتنا في العراق ناجحة دعماً لمساعي الحكومة في توفير الغذاء لجميع السكان وندعم مساعدة المناطق الريفية".

وفي وقت سابق؛ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن 69 مليون شخص في العالم العربي، عانوا من سوء التغذية عام 2020.

وأضافت "الفاو"، في تقرير، أن ثلث سكان المنطقة، البالغ عددهم 420 مليون نسمة، لم يحصلوا على غذاء كافٍ.

وأكد تقرير المنظمة الأممية أن "141 مليون شخص في المنطقة، عانوا من انعدام الأمن الغذائي المعتدل، أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه"، وذلك حسب وكالة فرانس برس.

وبذلك يكون الجوع قد تفاقم بنسبة 91.1% في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.

وتابعت المنظمة الأممية، أنه بين عامي 2019 و2020، عانى 4.8 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية "في جميع الطبقات الاجتماعية، وفي البلدان المتضررة، أو غير المتأثرة بالنزاع.

وأكدت " الفاو"، أن أكثر الدول بالمنطقة تضررا من الجوع، هما الصومال، واليمن.

الفاو برنامج الأغذية العالمي أفريقيا كورين فلايشر الفقر مصر توفير الغذاء

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وائل لطفي

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