الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص في حادث انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بالبدرشين

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين،  في حادث انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بالبدرشين تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة و أمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بوقوع حادث  انقلاب سيارة ومصرع شخص .

و علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة و تبين مصرع قائد السيارة نتيجة انقلابها أسفل الطريق الأوسطي - البدرشين .

تم نقل الجثة إلى المشرحة و تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

مصرع انقلاب سيارة الطريق الاوسطي البدرشين الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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