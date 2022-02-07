جامعة قناة السويس تشارك بملتقى الصداقة الدولي الأول لشباب الجامعات بالمنصورة

أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أنه بهدف تعزيز روح التضامن الإنساني باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، وبمشاركة الطلاب المصريين والوافدين بـ28 جامعة الذين يمثلون 36 دولة يشارك طلابنا بملتقى الصداقة الأول لشباب الجامعات الذي تنظمه جامعة المنصورة خلال الفترة من 7 وحتى 10 فبراير الحالي.



وأوضح "مندور" أن الملتقى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبرئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

هذا وتمنى رئيس الجامعة للطلاب ملتقى مثمر ملئ بالتجارب الجديدة والتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة واكتساب خبرات مُتنوعه.

تأتي مشاركة طلاب الجامعة بإشراف عام كلا من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذي الدكتور عطوة المتولي عطوه منسق عام الوافدين بالجامعة.



يُذكر أن الملتقى يتضمن أنشطة رياضية وترفيهية، نموذج محاكاة لجلسة واحدة لإحدى المنظمات الدولية من خلال تمثيل طلاب من كل دولة لدولتهم وطرح إحدى القضايا البيئية والتنمية الاقتصادية والمناخ للنقاش خلال الجلسة، نقل التراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة، مع تنظيم ورش عمل عن التنوع الثقافي والحضاري.

بالتنسيق مع مسئولي إدارة الأسر بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، ومتابعة عبد الله عامر مدير عام الإدارة ياسر عبد الحميد مدير إدارة الأسر الطلابية.