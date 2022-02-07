الأزهر يلعب دورًا مهمًا: تاريخ العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله توقيع اتفاقيات تفاهم وتعاون بين البلدين في العديد من المجالات وذلك في قصر الاتحادية.

كما تم التوقيع في حضور الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي على آلية تشاور سياسى بين الخارجية المصرية والجيبوتية، وتأتي هذه الاتفاقيات وسط علاقات وطيدة بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وتعد العلاقات الثقافية بين مصر وجيبوتي من أهم العلاقات على صعيد العلاقات بين البلدين.

الأزهر والجامعات المصرية لعبت دورًا مهمًا في تدعيم العلاقات الثقافية بين البلدين من خلال استقبال مصر للبعثات الدراسية الجيبوتية، كما توفر مصر العديد من فرص التدريب للكفاءات الجيبوتية من مختلف المجالات ضمن البرامج التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث يبلغ عدد مبعوثي الأزهر الشريف في جيبوتي حاليًا اثنا عشر مبعوثًا، إضافة إلى المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف لطلاب جيبوتي.

ويبلغ عدد المنح 15 منحة سنوية واستجابت وزارة التعليم العالي لطلب وزير الخارجية الجيبوتي بزيادة المنح الجامعية والدراسات العليا المخصصة إلى جيبوتي لتصل إلى 15 منحة، إضافة إلى 10 منح في الدراسات العليا للاستفادة منها العام الدراسي 2016/2017.

فى 11 يناير 2022 قام هيبو مؤمن عسوي وزيرة الشباب والثقافة بجيبوتي بزيارة القاهرة للمشاركة كرئيسة لوفد بلادها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف الرئيس السيسي حيث استقبلها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال الشباب بين مصر وجيبوتي خلال الفترة المقبلة في إطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم كبير وفي ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتي اسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى جيبوتي مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

فى 20 يونيو2021 التقى محمد مصطفي عرفي، سفير مصر لدى جيبوتي، مع وزير الأوقاف مؤمن حسن بري، حيث قام بتسليمه شحنة من الكتب المقدمة كهدية من مصر إلى جيبوتي لدعم مكتبتها الوطنية.

في 6 فبراير 2019، استقبلت د. إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤمن حسن برى، وزير الشئون الإسلامية والثقافة بجيبوتي، حيث بحثا سبل دعم وتعزيز التعاون الثقافي والفني المشترك بين الجانبين والعلاقات الحضارية، على هامش فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي استضافته القاهرة من 5 إلى 9 فبراير 2019.

في 26 أغسطس 2015 استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أحمد عادل، سفير مصر الجديد لدى جيبوتي للتنسيق بين الأزهر والسفارة المصرية بجيبوتي، وأكد الطيب خلال اللقاء أن الأزهر يقدم جميع أشكال الدعم اللازم للشعب الجيبوتي في مختلف النواحي التعليمية والدعوية والثقافية، وأن الأزهر على استعداد لإحياء فكرة المعهد الأزهري بجيبوتي وتزويده بجميع احتياجاته من معلمين ومناهج دراسية، فضلاً عن تقديم منح جديدة لطلاب جيبوتي في الكليات العملية كالطب والهندسة، وتدريب الأئمة والوعاظ في برنامج مخصص لتعريفهم بالقضايا والأحداث الراهنة وكيفية التعامل معها ومواجهة الفكر المتطرف.