بدء جلسة الحكم فى استئناف فتاة «التيك التوك» ريناد عماد على حبسها

بدأت منذ قليل محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة الحكم في الاستئناف المقدم من فتاة "التيك توك" ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات.

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قررت إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

وفي يونيو الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس فتاة "التيك توك" ريناد عماد لمدة 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه لإدانتها بالتعدي على قيم المجتمع، وخروجها عن الآداب العامة، والدعوة لنفسها بأسلوب خادش للحياء.