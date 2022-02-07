الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة البريطاني ينفي تقارير بتعليق خطة قوائم الانتظار بالمستشفيات

ساجد جاويد
ساجد جاويد

نفى وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، تقارير تفيد بتعليق خطة بشأن تقليل تراكم المرضى على قوائم الانتظار في مستشفيات إنجلترا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وكانت تقارير قد أفادت بأنه كان من المتوقع صدور الخطة واسعة النطاق التي وضعتها "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" لخفض الرقم القياسي الذي بلغ ستة ملايين مريض على قوائم انتظار العمليات والإجراءات الطبية غير العاجلة، اليوم الاثنين. 
التوقيع على إجراءات الخطة، على الرغم من المناقشات التفصيلية التي أجريت مع الحكومة، ومع وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وقال جاويد لشبكة "سكاي نيوز"، إنه من المقرر أن يتم نشر الخطة "قريبا"، وأنه لم يعرف بوجود تقارير تفيد بتعطيلها من جانب وزارة الخزانة.

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