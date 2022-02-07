الناشرة فاطمة البودي: «ما أخفاه الرماد» و«همس العقرب» الأعلى مبيعًا خلال المعرض

احتلت رواية الكاتب يحيي صفوت، "ما أخفاه الرماد"، قائمة الأكثر مبيعا، في دار العين للنشر والتوزيع، خلال مشاركتها في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يختتم فعالياته اليوم الإثنين.

وقالت الناشرة دكتورة فاطمة البودي لــ "الدستور": رواية "ما أخفاه الرماد"، للكاتب يحيي صفوت، لاقت إقبالا ملحوظا بين زوار المعرض، خاصة من فئة الشباب. وما يميز رواية ما أخفاه الرماد، عن روايات "صفوت" السابقة، أن الغموض فيها هذه المرة بشكل أكبر ومختلف عن بقية أعماله. كما أن في الرواية رسائل إلي القراء من بين السطور، لتشحذ تفكيرهم وعقولهم، دون أن تقدم للقارئ حل سهل وسريع. أي أن القارئ خلال فصل علي الأكثر من القراءة، يربط عقله بين رموز الرواية، ليصل إلي المفهوم المبثوث داخل سطورها.

ــ وفي المرتبة الثانية ضمن قائمة الأكثر مبيعا في إصدارات دار العين خلال مشاركتها في معرض القاهرة للكتاب، النسخة العربية لرواية "فندق العالم"، للكاتبة الأسكتلندية، آلي سميث، وترجمة الكاتبة أميمة صبحي.

وكانت الرواية قد وصلت إلي القائمة القصيرة لجائزة المان بوكر العالمية ٢٠٠١، والقائمة القصيرة لجائزة أورانج ٢٠٠١ أيضا. وكانت رواية "فندق العالم"، قد صدرت عن دار هاميش هاملتون ، وفي عنوانها التسمية المتوارية وراء المضي في الحزن والفقد، ومرورنا بالزمن أو مروره من خلالنا كنزلاء بداخله.تقول الكاتبة "آلي سميث" في حوار لها: "أحب اللغة، وأحب كذلك الفراشات وشكل السحب"، وكل هذا جليا في هذه الرواية التي تلعب "سميث" بها ألعابا لغوية فتتلاعب بالكلمات وعلامات الترقيم، مما أثري من عمق اللغة واضطراب شخوصها، فجاءت متعة الأدب متضافرة مع الألم والشجن.

وضمن قائمة الأكثر مبيعا أيضا في دار العين بالمعرض، كتاب "سيكولوجية الشخصية الإيجابية"، من تأليف الباحثين: دكتور عاطف الشربيني، ودكتور محمد أبو حلاوة.

وجاءت في المرتبة الثالثة رواية "همس العقرب" للسفير محمد توفيق والرواية مستوحاة من رحلة صحراوية قام بها أحمد حسنين باشا بصحبة المستكشفة الإنجليزية روسيتا فوربز عام ١٩٢٠ إلى واحة الكفرة.

ويمتد زمن الرواية في فترة الهدنة التي وقعها قائد المقاومة الليبية الأمير إدريس السنوسي مع الإيطاليين عام ١٩٢٠وبناء على هذه الهدنة تم تقسيم ليبيا إلي قسمين، القسم الحضري وتقع إدارته تحت مسئولية الإيطاليين، بينما القسم الصحراوي فيخضع إداريا تحت الأمير إدريس السنوسي. هذه الهدنة قد مكنت أحمد حسنين باشا وروسيتا فوربز من القيام برحلتهما الصحراوية إلى واحدة الكفرة.

وفي المرتبة الرابعة جاءت رواية "الهنغاري" للروائي الجزائري رشدي رضوان، وكانت الرواية قد وصلت قبل إسبوع، إلي القائمة الطويلة لجائزة البوكر للرواية العربية.

كما ضمت قائمة الأكثر مبيعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في جناح دار العين للنشر، "ثلاثية اليهود" للكاتب كمال رحيم٬ وتقع الثلاثية في 3 أجزاء على التوالي: المسلم اليهودي٬ أيام الشتات٬ وأحلام العودة".

ثلاثية الروائي «كمال رحيم» أبرزت حالة التسامح الديني انطلاقًا من تكامل الأديان السماوية، وقد تجلى هذا الملمح الدلالي عبر الحوار والمواقف وتنوع المكان وجدل الشخصيات، مما أعطى للرواية في أجزاءها الثلاثة حيوية موصولة وتكاملًا في الفكر والإبداع.

وموضوع هذه الثلاثية الروائية موضوع حساس، يعالجه الكاتب معالجة جريئة وليست صاخبة، معالجة فنية من خلال تشكيلات جمالية تتسلل إلى القارئ وتراوغه وترسخ في وجدانه، وبلغة فيها دفء العامية وجزالة الفصحى.

وللكاتب كمال رحيم، جاءت روايته «بورسعيد 68»، في قائمة الأعلى مبيعا، وفيها يقيم حفلا لعروسة بورسعيد، إذ تجمع أخلاطا شتي، تختلف ميولهم ومشاربهم وكل واحد منهم يعبر عن نفسه.

«بورسعيد 68» تُجسِّد بعض ما حدث في بورسعيد أثناء حرب الاستنزاف سنة 1968 إلى يوم التحرير 6 أكتوبر 1973، ومن خلالِ أبطالٍ ليسوا جنودًا يحاربون وإنَّما من الناس العاديِّين.

وأيضا ضمت قائمة الأكثر مبيعا ضمن إصدارات دار العين بمعرض الكتاب، رواية "باب الزوار"، للكاتب مهندس محمد إسماعيل.

وتتناول رواية "باب الزوار"، الآثار الاجتماعية التي تركتها العشرية السوداء في الجزائر، وظلال الرعب التي خلفتها هذه السنوات العشر التي أصابت الجزائريين خلال تسعينيات القرن العشرين، في نفوس الجزائريين، والمذابح التي تركت إرثا لا يمحي من ذاكرتهم الجماعية.

تدور أحداث رواية "باب الزوار"، حول "محسن" وهو معلم مصري يعيش في الجزائر، ترحل عنه زوجته لتقيم في مصر نهائيا، لا خوفا من جرائم جبهة الإنقاذ الإسلامية التي ارتكبتها ضد الجزائريين و وخلفت بحورا من الدم والشهداء، إلا أن زوجة محسن تطلب منه الطلاق بعدما أهان مشاعرها.

علي الجانب الآخر من الرواية نرى أسرة جزائرية عادية تتحطم حياتها، بعدما هربت الأم إلي بلجيكا، بطفلتها الصغيرة "زهرة"، تاركة ورائها ابنتيها "لمياء" و"فاطيما"، نظرا لإدمان زوجها "سي صالح" للكحوليات.

كما تلقي رواية "باب الزوار" الضوء علي قضية الأمازيغ في الجزائر، وفي القلب منها جريمة القتل الغامضة والتي راحت ضحيتها "فريال"، صديقة فاطيما وزميلتها في الجامعة.

