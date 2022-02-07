جناح وزارة الدفاع قبلة المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بمعرض الكتاب

شهد جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣، توافد العديد من المواطنين عليه لالتقاط مختلف الصور التذكارية والاحتفاظ بها داخل الجناح بمعرض الكتاب المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتمتع جناح وزارة الدفاع بديكور مميز جذب إليه العديد من المواطنين الراغبين في التقاط بعض الصور التذكارية، مع الإلتزام بالاجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم والمطهرات.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار"هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.