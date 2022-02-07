الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تاجر عقاقير مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بحيازة 200 قرص من مخدر “الباركينول” المدرجة بجدول مخدرات بقصد ترويجها بالتجمع. 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، وأقر المتهم أمام النيابة بإمتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها. 

تمكن ضباط قسم شرطة التجمع أثناء دورية أمنية بدائرة القسم من القبض على عاطل وبتفتيشه عثر بحوزته على 200 قرص باركينول مخدر بقصد ترويجها بمنطقة التجمع.

وبسؤاله أقر بامتلاكه المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها مبررًا مروره بأزمة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.

شرطة القاهرة الجديدة حبس متهم منطقة التجمع

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وائل لطفي

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