أكاديمية البحث العلمى وبنك التنمية الأفريقى يحتفلان بتخريج 25 شركة ناشئة بالأقصر

تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا احتفلت أكاديمية البحث العلمي وبنك التنمية الأفريقي في محافظة الأقصر بتخرج 25 شركة ناشئة من "حاضنة تقنيات البيئة النظيفة والخضراء" أحد برامج مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال في مصر والممول من برنامج الشراكة الدنماركية العربية من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وتقوم بتنفيذه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال بنك التنمية الأفريقي، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية، حياة كريمة، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبني على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار، بحضور السيدة جيهان السكري، ممثلة بنك التنمية الأفريقي وممثلين عن الجهات الحكومية وغير الحكومية ومستثمرين وجهات ذات الصلة والمهتمين بالحلول المبتكرة في مجال البيئة النظيفة والخضراء، حيث قدمت 30 شركة عروضاً لشركاتهم، كما تلقت بعض الشركات الفائزة جوائز نقدية من مؤسسة تكاتف، ومؤسسة كلين تك آرابيا.



و أوضح البيان الصادر عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أنها قامت بتنفيذ المشروع لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، وقد تم إطلاق الحاضنة في أبريل 2021 بالتعاون مع شركة كيمونكس مصر للاستشارات لتكون أكبر حاضنة في مجال البيئة النظيفة والخضراء والتي تستهدف دعم الشركات الناشئة في محافظات الصعيد وتمكين الشباب والمرأة في مجال ريادة الأعمال، وقدمت الحاضنة الدعم الفني لعدد 82 شركة ناشئة والتي تقدم حلول مبتكرة لحل التحديات البيئية والمجتمعية بصعيد مصر في مرحلة قبل الاحتضان وتم احتضان 30 شركة ناشئة، حيث بلغت ساعات التدريب والتوجيه التي تلقتها الشركات نحو 300 ساعة، كما قدم المشروع دعم مالي لعشر شركات يصل إلى 45 ألف جنيه لكل شركة لمساعدتها على التواجد في السوق المحلي.



في هذا السياق قالت السيدة جيهان السكري، ممثلة بنك التنمية الأفريقي أن برنامج "حاضنة أعمال البيئة النظيفة والخضراء" يعتبر أحد البرامج التي يتبناها مشروع تنمية وتطوير، حيث جاري تنفيذ 10 برامج احتضان وتسريع أعمال في إطار المشروع والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الاعمال في الصعيد والوادي الجديد وتوفير منح وبناء القدرات حوالي 480 شركة ناشئة بإجمالي تمويل 4 مليون يورو، هذا بخلاف دعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تستهدف المجتمعات في المناطق النائية خصوصًا في الوجه القبلى والواحات



وأضافت الأستاذة آيرين بغدادي، مديرة الحاضنة لمشروع تنمية وتطوير ورئيسة خدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في شركة كيمونيكس مصر للاستشارات أن الشركات الناشئة التي أكملت البرنامج تلتزم التزاماً جديا تجاه أعمالها والنمو في صعيد مصر- كل واحدة من هذه الشركات لديها ما لا يقل عن 5 حلول مبتكرة - سواء كان ذلك في عرض المنتجات وقنوات التسويق وطرق السداد للعملاء - والتي ستضيف الكثير من القيمة في مجال تقنيات البيئة النظيفة والخضراء في المنطقة.