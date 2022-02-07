تجديد حبس 3 متهمين بالإتجار في الحشيش بالتبين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مايو والتبين، اليوم الإثنين، حبس 3 متهمين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بترويج المواد المخدرة في منطقة التبين.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين، وتمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمركبة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.