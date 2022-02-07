الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 773 هاربًا من أحكام قضائية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من مخدر البانجو وجوهر الحشيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، اليوم الإثنين، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، خلال حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية المختلفة، بناءً على تعليمات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، تحت إشراف اللواء هيثم كيلاني، مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون، في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت نتائج الحملة تنفيذ 773 حكمًا قضائيًا بواقع 157 حكم حبس جزئي، 36 حكم حبس مستأنف، 404 أحكام غرامات،171  أحكام المخالفات، وذلك في عدة حملات أمنية على مستوى المحافظة بناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

أسوان أسلحة نارية الحشيش مديرية أمن أسوان البانجو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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