الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: 2832 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة

كورونا
كورونا

أعلنت ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 2832 إصابة بفيروس كورونا المستجد و136 حالة حرجة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية، إنه تماثل للشفاء 2216 مصابًا، وتُوفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 28% من إجمالي 10092 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 7260 منها.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 452 ألفًا و950 حالة، منها 45 ألفًا و 196 حالة نشطة، بينما تعافى 401 ألفًا و674 حالة، وسُجلت 6080 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

ليبيا كورونا المستجد حالة حرجة فيروس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية

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وائل لطفي

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