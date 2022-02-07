ضبط 440 كيلو جرام سردين مملح غير صالحة داخل سيارة بطنطا

تواصل مديرية الطب البيطري بالغربية، تنفيذ أعمالها في مجال إحكام الرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ الغربية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قام الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، بتكليف لجنة من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وتنسيقاً مع مباحث التموين بالغربية، وتم ضبط 440 كيلو جرام سردين مملح داخل سيارة بكمين دفرة مركز طنطا، ولم يتم التأكد من صلاحيتها ظاهرياً وما يتحتم الأمر معه سحب عينات وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض علي النيابه العامة المختصة وصدور قرارها.

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، من ضبط نصف طن " رنجة"، و110 كيلو لحوم، غير صالحة للاستهلاك الأدمي، مطروحة ومتداولة في أسواق مراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية على الأسواق والمحلات، من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم والأسماك المدخنة، وتنسيقًا مع مباحث التموين وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وأسفرت الحملة عن ضبط نصف طن "رنجة"، و110 كيلو لحوم، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر اللجان التفتيشية 12 محضر مخالفات لأصحاب تلك المضبوطات، وأخذ عينات منها لتحليلها للتأكد بشكل نهائى من عدم صلاحيتها أو من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.