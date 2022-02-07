الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ على أراضٍ تابعة لحماية النيل بأسيوط

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ19 لإزالة التعديات تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

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حملات إزالة مخالفات البناء


جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

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حملات إزالة مخالفات البناء


وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 19 حسب الجدول الزمني المعد لذلك، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة المراكز والقرى، حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، من تنفيذ إزالة 13 حالة تعد على أراضٍ تابعة لحماية النيل على مساحة 1337 مترا بقرية الواسطى، بمشاركة أشرف فوزي نائب رئيس المركز، وخالد حجازي مسئول الإزالات، ومسئولي حماية النيل، وفي وجود قوة أمنية من مركز شرطة الفتح.

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حملات إزالة مخالفات البناء


وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس، حيث بدأت بالمرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

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حملات إزالة مخالفات البناء


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

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حملات إزالة مخالفات البناء
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حملات إزالة مخالفات البناء
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حملات إزالة مخالفات البناء
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