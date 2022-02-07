وزير الرياضة يتواصل مع بعثة الأهلى ويحفزهم على التركيز والفوز فى مباراة نصف نهائي مونديال الأندية

بعد الفوز على بطل المكسيك بكأس العالم للأندية…

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً منذ قليل مع المهندس خالد مرتجي، رئيس بعثة النادي الأهلى المتواجدة بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبى"؛ للمشاركة فى منافسات كأس العالم للأندية.

قدم وزير الرياضة التهنئة إلى بعثة النادي الأهلى على الفوز الذى حققه اليوم ضد فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان، ليلتقى مع فريق بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

أعرب الدكتور أشرف صبحى عن خالص تمنياته للاعبى الأهلى بالتوفيق فى المباريات المقبلة، والمنافسة على لقب البطولة ليحقق إنجازاً جديداً للنادى وللرياضة المصرية.

أكد وزير الشباب والرياضة على مكانة كرة القدم المصرية، و الانجازات التى تحققها الفترة الراهنة وفى مقدمتها وصول المنتخب المصرى إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون ومواجهة السنغال غدا على لقب البطولة.

فى هذا السياق، لفت الوزير إلى أن انضمام لاعبى النادى الأهلى الدوليين عقب الانتهاء من المشاركة فى البطولة الإفريقية مع المنتخب ، سيمثل إضافة قوية للنادى الأهلى فى المنافسة بمونديال الأندية .