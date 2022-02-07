«الداخلية» تقيم مهرجانا رياضيا بمشاركة أبناء الشهداء

أقامت وزارة الداخلية مهرجان رياضى على ملاعب إتحاد الشرطة بمشاركة عدد من شباب الجامعات وأبناء الشهداء والمصابين، فى مختلف الألعاب الرياضية فى إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة.

كما شارك فى المهرجان الأبطال الرياضيين من أبناء شهداء ومصابى الشرطة وبعض المتفوقين رياضيًا من ذوى القدرات الخاصة إلى جانب عدد من ضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء وعدد من أسر الشهداء والمصابين.

كما شارك فى المهرجان (أوركسترا النور والأمل) والذى قام بتقديم بعض الفقرات الموسيقية على هامش الفعالية، وعقب إنتهاء العروض الرياضية والفنية، تم تكريم المشاركين وتقديم بعض الهدايا الرمزية لهم وإلتقاط الصور التذكارية.

وأعرب المشاركون بالمهرجان عن سعادتهم البالغة بتلك الفاعلية ومردودها الإيجابى والمعنوى فى نفوس المشاركين وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية.

ويأتى ذلك استمرارًا لحرص أجهزة وزارة الدخلية على تفعيل كافة صور التواصل المجتمعى ومشاركة الإحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة.