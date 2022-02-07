غلق وتشميع معهد دراسي بدون ترخيص في مرسى مطروح

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، غلق وتشميع أحد المعاهد التي تم افتتاحها مؤخرًا بمدينة مرسى مطروح وتعمل بدون ترخيص، وذلك عقب تحصيل القائمين على إدارة المعهد، مبالغ مالية من 62 طالب وطالبة بقيمة متحصلات 10 آلاف جنيه من الطالب الواحد في العام، وتمت إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

وقدم عدد من طلاب مطروح، الملتحقون بالمعهد، شكوى إلى نائب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان، تتضمن قيام المعهد بتحصيل مبالغ مالية من 62 طالبًا وطالبة بقيمة 10 آلاف جنيه من كل طالب في العام مقابل دراستهم وحصولهم على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وعقب استلامها شكوى من الطلاب، خاطبت نائب محافظ مطروح، المركز القومي للاتصالات، وبعد الاستعلام، أفاد المركز القومي للاتصالات أن ترخيص معهد "العلوم العصرية" الخاص بتدريس شهادة التلغراف والتليفون اللاسلكي من الدرجة الثانية فقط، وتم إيقاف التعامل بها دوليًا وأنه منذ عام 2017 تم إلغاء التراخيص الممنوحة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمعهد بسبب عدم توفيق أوضاعه.

وعرضت الدكتورة دينا عثمان الشكوى وإفادة المركز القومي للاتصالات، على اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وقرر على الفور، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة لبحث موقف المعهد، ومعاينة الأوراق والتراخيص والوقوف على مدى قانونيتها وصحتها وقيمة الرسوم التي يتم تحصيلها من الطلاب، وإعداد تقرير شامل بموقف المعهد.

وعقب تواصل محافظ مطروح مع مدير الأمن، شكلت مديرية أمن مطروح، فرق بحث من مباحث قسم شرطة مطروح، لمتابعة الواقعة حيث جاء تقرير اللجنة المشكلة من ديوان عام محافظة مطروح وتحريات المباحث أن المعهد مقام في أحد الشوارع الجانبية بعزبة الأفراد بمنطقة علم الروم وعبارة عن منزل مكون من طابقين وبه عدد من الغرف الخاصة بالمحاضرات وغرفة بها أجهزة حاسب آلي وتديره سيدة تدعى "ا.ع".

وعقب الانتهاء من تقرير التفتيش المالي والإداري وتحريات المباحث، أحال اللواء خالد شعيب الواقعة إلى النيابة العامة لتتولي التحقيقات، بالإضافة إلى تكليف الشئون القانونية بالديوان العام لمتابعتها.

وباشرت نيابة مطروح العامة التحقيقات مع القائمين على إدارة المعهد عقب إحالة الواقعة إليها، وأصدرت قرارًا بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.