الإثنين 07 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«شبورة وأمطار وصقيع».. حالة الطقس خلال ثلاثة أيام مقبلة

أمطار
أمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن طقس هذه الأيام من المتوقع أن يكون معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون دافئًا على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، حيث يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تشهد ارتفاعًا يومي الإثنين والثلاثاء في أغلب محافظات مصر. 

طقس اليوم الإثنين

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أن اليوم الإثنين شهد شبورة مائية بدأت منذ الساعات الأولى من صباح الإثنين واستمرت حتى الثامنة صباحًا، كما أن الشبورة كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 10 درجات.

طقس غدٍ الثلاثاء

ويشهد طقس غد الثلاثاء شبورة مائية تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، كما يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي: 

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 26 درجة والصغرى 10 درجات.

طقس الأربعاء المقبل

يشهد طقس الأربعاء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما سيكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن يكون طقس الأربعاء كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 18 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 17 درجة والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 24 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة والصغرى 6، وفى جنوب الصعيد 24 درجة والصغرى 8 درجات.

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الارصاد شبورة مائية شبورة شديد البرودة محافظات مصر

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