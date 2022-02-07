التفاصيل الكاملة للعثور على قتيل في زراعات البرسيم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، غموض العثور على جثة شاب بها طعنات داخل زراعات البرسيم بمركز فرشوط بقنا.

وكان أمن قنا قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة «كريم حامد عبدالراضي» 28 عامًا، بها طعنات متفرقة بالجسد، داخل زراعات البرسيم بفرشوط.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

كشفت تحريات فريق البحث المشكل من ضباط مباحث فرشوط، عن أن زوجة المجني عليه حرضت صديقيه على قتله، بسبب وجود علاقة بينها وبين أحدهما والذي استعان بآخر لتنفيذ الجريمة.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان يعمل في بوفيه عند أحد أعضاء مجلس النواب، وأثناء عودته من عمله، استدرجاه إلى زراعات البرسيم، وقاما بطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، بعد الاتفاق مع زوجته، وتركاه غارقًا في دمائه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.