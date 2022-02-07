الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في دهس قطار بضائع لسوداني الجنسية في أكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

تجري النيابة العامة بأكتوبر، اليوم الإثنين، تحقيقات موسعة في مصرع عربي الجنسية إثر اصطدام قطار بضائع به حيث صرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كان لقي شخص من جنسية دولة عربية مصرعه عقب اصطدام قطار البضائع في منطقة أكتوبر ثالث به، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد مصرع شخص في حادث تصادم قطار بمنطقة أكتوبر ثالث.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام قطار البضائع على شريط السكة الحديد أثناء مروره إلى الجانب الآخر. 

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية السودانية. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

 

أكتوبر النيابة العامة مصرع عربي الجنسية قطار البضائع الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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