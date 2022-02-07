الإثنين 07 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والتحديات في منطقة الشرق الأوسط

إيران
إيران

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هاتفيًا، التحديات في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلائها.

وذكر البيت الأبيض - في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين - أن بايدن، أكد خلال المكالمة الهاتفية، التزامه بتوسيع الاستقرار والشراكات عبر منطقة الشرق الأوسط، وجدد دعمه الثابت لأمن إسرائيل، مؤكداً دعم إدارته الكامل لتجديد نظام القبة الحديدية في إسرائيل.

وناقش الجانبان، بحسب البيان، العملية الأمريكية الأخيرة ضد زعيم داعش شمال غرب سوريا والالتزام الأمريكي المستمر بدعم الدفاع عن شركاء واشنطن في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما ناقشا أيضًا التحديات العالمية خارج منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك احتمال الغزو الروسي ضد أوكرانيا، واتفقا على البقاء على تواصل دائم بينهما.

واشنطن الشرق الأوسط إيران أمريكا إسرائيل الولايات المتحدة

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