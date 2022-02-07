سيولة مرورية على الطريق الزراعي في اتجاه موقف أحمد حلمي

يشهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي القاهرة - القليوبية، صباح اليوم الإثنين، حالة من الانتظام المروري في حركة السيارات القادمة، من الطريق الزراعي في اتجاه شبرا الخيمة ميدان المؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي للمتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام المروري وسط انتشار خدمات أمنية مكثفة للتدخل السريع لإزالة أي معوقات.

ويكثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وانتشرت الخدمات المرورية لرصد كل المخالفات مع عدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.