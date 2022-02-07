اليوم.. انطلاق الدورة الـ36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى

تنطلق الدورة الـ36 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأدنى، اليوم وتستمر لغدًا في العراق، وتأتي الدورة بعنوان "التعافي ومعاودة التشغيل: الابتكار من أجل نظم غذائية وزراعية أفضل وأكثر اخضرارًا، وأكثر قدرة على الصمود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

تأتي انطلاق الدورة الـ36 تزامنًا مع ارتفاع معدلات النمو السكاني في المناطق الحضرية، وفي ظل ندرة المياه والتغير المناخي المتزايد، تتطلب الأنماط الغذائية الصحية لسكان المناطق الحضرية إحداث تغييرات وتحولات عاجلة في النظم الغذائية الزراعية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ويتضمن المؤتمر جلستين، أولاهما اجتماع كبار المسئولين، التي عقدت افتراضيًا من 10 إلى 13 يناير الماضي، بينما تنعقد الجلسة الوزارية بالحضور الفعلي والافتراضي يومي 7 و8 فبراير الجاري.

وتعد الجلسة الوزارية لهذه الدورة مفتوحة لجميع أعضاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وممثلي وكالات ومنظمات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وعدد من المراقبين المختارين.

وخلال المؤتمر، سيجتمع وزراء الزراعة والمنظمات الشريكة والوكالات الشقيقة وكبار المسئولين من الدول الأعضاء لمناقشة التحديات والأولويات الإقليمية المتعلقة بهذا الموضوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، بما يضمن فعالية تأثير المنظمة في المنطقة، ويساعد في تحديد أولويات عملها خلال السنتين المقبلتين.

وسيتم تحديد هذه الأولويات من خلال المشاركة في مناقشات مائدة مستديرة وحلقات نقاش مع جميع الدول الأعضاء لتحديد الممارسات الفضلى لتحويل النظم الغذائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعقد سلسلة من جلسات المائدة المستديرة اليوم، لبحث عدد من القضايا المهمة لمستقبل نظم الأغذية الزراعية في المنطقة، وتهدف هذه المناقشات الرفيعة المستوى إلى تأطير المناقشات وجمع مختلف الآراء والرؤى من الدول الأعضاء حول الأولويات التي يجب العمل عليها.

وغدًا الموافق 8 فبراير، ستعقد فعالية جانبية تناقش العمل من أجل المناخ والفرص الإقليمية في إطار مؤتمري المناخ المقبلين (COP27) و (COP28) اللذين سيعقدان في المنطقة.