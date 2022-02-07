سياسي ألمانى يدعو شولتس لحل الناتو وإحياء منظمة الأمن والتعاون بأوروبا

حث الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر، المستشار الألماني أولاف شولتس على التفكير في فكرة حل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال راهر عبر منشور: "نحن بحاجة إلى حل الناتو غير الضروري وإحياء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي الهيكل الأمني ​​الحقيقي لعموم أوروبا".

وبحسب رأيه، لا يتعامل حلف شمال الأطلسي مع وظيفته المتمثلة في ضمان الأمن في أوروبا. ويرى أن على رئيس الحكومة الألمانية أن يحرر نفسه من "دكتاتورية الأنجلو ساكسون".

كما رجح الباحث أن شولتس لن يوافق على انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وأكد أن ألمانيا تحاول "تهدئة الوضع" حول كييف، بينما الولايات المتحدة وبريطانيا، على العكس من ذلك، تثيران الصراع وتحاولان منع أوروبا من تطبيع العلاقات مع روسيا.

وأضاف راهر: "شولتس في مقابلاته.. لا يمكنه أن يتعارض مع التيار الرئيسي للنخب الليبرالية، ولا يريد أن يفقد السلطة، ولكن يجب عليه أيضا أن يتبع ما تريده شعوب أوروبا".

أصبحت العلاقات بين روسيا والغرب أكثر توترا في الأشهر الأخيرة. إذ تتهم واشنطن وبروكسل موسكو بالتحضير لـ "غزو" أوكرانيا، وعلى هذه الخلفية، تعملان على تعزيز وجودهما في أوروبا الشرقية.

من جهتها رفضت روسيا كل المزاعم والاتهامات الموجهة ضدها، إضافة إلى ان الكرملين ووزارة الخارجية أشاروا مرارا إلى أن الهدف من قصص "العدوان" هو بناء جماعة أجنبية بالقرب من الحدود الروسية. وأوضحوا أن السبب الرئيسي للتصعيد هو تصرفات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ، التي "تضخ" أوكرانيا بالسلاح، وبالتالي تدفعها نحو مغامرات عسكرية.

وعلى صعيد آخر، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا عن تسجيل 217 ألفًا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، و172 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس التاجي المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 10 ملايين و889 ألفًا و417 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفًا و676 وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت) الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حتى الآن حوالي 8 ملايين و16 ألف شخص.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة وصل إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 1388 اليوم مقارنة بـ 1349,5 أمس الجمعة، فيما كان يبلغ 258,6 قبل شهر.