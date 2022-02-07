وفاة مواطن بأزمة قلبية عقب خسارة المنتخب أمام السنغال فى بورسعيد

نعى الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، الفقيد خالد بيومي والذي توفي عقب خسارة منتخب مصر اللقب الأفريقي، نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، بعدما غادر المقهى التي كان يشاهد به المباراة النهائية للمنتخب المصري أمام السنغال.

وشعر المواطن خالد بيومي، ويعمل مهندس مدني، بحالة إعياء عقب خسارة المنتخب المصري أمام السنغال، وذلك في مباراة نهائي أمم أفريقيا.

وأكد أحد أصدقاء المتوفي، أنه تعرض لأزمة صحية عقب خسارة المنتخب أمام منتخب السنغال، قائلًا: “كان كويس معرفش وفاته المفاجئة حصلت إزاي”.

وأشار إلى أنه كان يشاهد المباراة في أحد مقاهي مدينة بورفؤاد، وعقب الخسارة تعرض لأزمة صحية وأجرى اتصالا بزوجته وأبلغها أنه يعاني من التعب وسوف يذهب لمستشفى بورفؤاد العام.

ونقل المهندس خالد بيومي إلى مستشفى بورفؤاد العام التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الرعاية الصحية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة أزمة قلبية حادة.

وفي شأن آخر، أكد مصدر مقرب من العائلة، أنه سوف يتم دفن الفقيد في مثواة الأخير بمقابر مدينة بورفؤاد اليوم الإثنين، عقب صلاة الظهر، وسوف يؤدي أهالي المدينة صلاة الجنازة عليه من الجامع الكبير ببورفؤاد.

وكانت قد وقفت جماهير كرة القدم بمحافظة بورسعيد دقيقة حداد على روح الطفل المغربي ريان، وذلك قبل انطلاق فاعليات مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية.



ورفع جماهير الكرة صورة للطفل ريان بجانب أعلام مصر، وذلك وسط حالة جمعت بين الحزن الشديد على وفاة الطفل الذي أحزن العالم، وبين أحلام الجماهير بفوز المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا.